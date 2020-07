POUR ESCROQUERIE : Un employé de l’ambassade de France devant la justice

Un chauffeur de l’ambassade de France a comparu, ce mardi 28 juillet, devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Présenté en comparution immédiate, le prévenu est accusé d’avoir escroqué un citoyen en lui subtilisant 500 millions de centimes en contrepartie d’un visa pour la France. Cette affaire a commencé lorsque la victime a remis 500 millions de centimes au chauffeur de l’ambassade pour lui procurer un visa pour la France. L’accusé a remis un chèque de la même valeur comme caution à sa victime. Cette dernière s’est rendue compte que le chèque était sans provision. Elle a alors déposé plainte pour escroquerie, affirmant que l’accusé lui avait demandé de lui présenter d’autres clients en vue de leur faire délivrer des visas pour 500 millions de centimes. De son côté, le prévenu a affirmé devant le juge qu’il n’avait demandé qu’une somme de 200 millions comme crédit qu’il rembourserait avec le temps. Il a rejeté l’accusation selon laquelle il aurait proposé ses services pour l’obtention d’un visa. La défense de la victime a soutenu que son client était victime de fraude et d’escroquerie. L’avocat a confirmé que son client avait payé 500 millions en contrepartie d’un visa. Il ajoute que son mandant avait tenté de régler l’affaire à l’amiable, en accordant un délai d’un an à l’accusé pour rembourser la somme donnée. La défense a réclamé des dommages et intérêts s’élevant à 500 millions de centimes, en plus du remboursement de l’argent subtilisé. Le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed a requis 3 ans de prison ferme contre l’accusé et une amende de 500 millions de centimes. Le verdict est prévu la semaine prochaine.