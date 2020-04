POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : La police intensifie les contrôles à Sidi Bel Abbès

Outre la communication, seul leitmotiv des mesures préventives à respecter pour éviter la contamination, les forces de police de Sidi Bel Abbès ne cessent de lancer , des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, notamment ceux habitant les zones rurales et les localités éloignées, dira le chef de la cellule de communication auprès de la Sûreté de wilaya, lors d'une rencontre avec les représentants de la presse locale. Ces initiatives sont effectuées en coordination avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé et des médias, tient-il à rappeler. La sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a élaboré plus un programme inhérent à la conjoncture actuelle, pour l’application des instructions, en renforçant la prévention pour la protection de la santé du citoyen , que ce soit au niveau des postes fixes ou au niveau des quartiers. La Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés œuvre, aux côtés des instances concernées, à concrétiser les recommandations des premières instances du pays pour lutter contre toute forme de rumeurs, de Fake-news ou d’informations tendancieuses diffusées par certaines parties, dans le seul but de démoraliser les citoyens et d’attenter à la sûreté nationale. Les services de police s’emploient d’arrache-pied, aux côtés des autorités compétentes, pour traquer les spéculateurs et engager les procédures nécessaires à leur encontre et ce dans le cadre de l’accompagnement du citoyen. L'objectif principal serait de surmonter cette redoutable période, soulignant qu'il a été procédé récemment à la saisie de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques et d’hygiène, destinés à la spéculation.