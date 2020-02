POUR EMISSION DE 3 CHEQUES SANS PROVISIONS : Un député poursuivi en justice à Tiaret

De source proche du parquet, l'on apprend qu'un député de la wilaya de Tiaret, serait poursuivi en justice et ce, pour émission de 3 chèques sans provisions pour un montant dépassant les 800 millions de centimes. Notre source précise que ce montant représente des frais de visite pour 11 personnes à destination des lieux saints (la Mecque et Medine). Tout à signaler que ce député a été saisi par voie d’huissier. Cependant, l’immunité parlementaire, l'a épargné et l'on apprend de suite que les victimes se préparent pour saisir le président de l'APN, en vue de la levée de l'immunité parlementaire, qui selon notre source serait imminente. Cette affaire, faudrait-il le rappeler fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans le même contexte, l'une des victimes déclare mener une grève de faim devant le siège de l'APN à Alger.