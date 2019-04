POUR DISSIPATION ET RECEL D’ARMES ET DE MUNITIONS DE GUERRE : Mandat d’arrêt contre les généraux Saïd Bey et Chentouf

Un mandat de dépôt a été délivré à l’encontre de l’ancien commandant de la 2ème région militaire (RM), Bey Saïd et un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de l’ancien commandant de la 1ère RM, Chentouf Habib pour « dissipation et recel d’armes et de munitions de guerre et infraction aux consignes de l’armée », a indiqué dimanche la Cour d’appel militaire de Blida dans un communiqué. Pour « la nécessité des enquêtes, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida, a ordonné, à titre conservatoire, la saisie des armes et des munitions et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du dénommé Bey Saïd et un mandat d’arrêt à l’encontre du dénommé Chentouf Habib, pour violation des obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est déjà soumis ».