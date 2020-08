POUR DIFFUSION D’UNE VIDEO COMPROMETTANTE : Arrestation de 03 individus dont une femme à Béchar

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient d’arrêter trois suspects dont une jeune fille pour atteinte à la vie privée. Dans le cadre de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar viennent d’arrêter 3 suspects impliqués dans diverses affaires de ce genre. L’affaire remonte à la déposition de la plainte d’une victime selon laquelle elle aurait été menacée par l’enregistrement d’une vidéo filmée sans son consentement et partagée sur les réseaux sociaux. Sur mandat du procureur général de la cour de Béchar, le groupe de travail a commencé ses enquêtes techniques dans l’affaire, ce qui a conduit à l’identification et à l’arrestation d’un suspect. La poursuite de l’enquête a abouti à l’arrestation de ses deux complices dont une jeune femme qui a attiré la victime en lui promettant de lui payer une dette qu’elle lui devait. Le troisième suspect aurait fourni son magasin dans lequel le rendez-vous a été donné et où la séquence vidéo a été filmée. Un dossier judiciaire avec des descriptions pénales concernant la violation de la vie privée, enregistrement vidéo d’une personne sans son consentement à l’intérieur d’un lieu privé, publication d’une vidéo compromettante sur les réseaux sociaux, menace de violence suivie de coups et de blessures volontaires avec une arme blanche, les suspects ont été présentés par devant le procureur général près la cour de Béchar, qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.