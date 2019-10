POUR DETOURNEMENT DE FONCIER : Un responsable à la DG des Domaines sous contrôle judiciaire

Un responsable de la direction générale des Domaines a été mis sous contrôle judiciaire dans une affaire de détournement de foncier industriel, dans la ville de Berrouaghia (est de Médéa), a indiqué un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Médéa. Le directeur des domaines de la wilaya de Médéa, déjà poursuivi dans une affaire similaire à Médéa et mis sous mandat de dépôt, a été entendu dans cette affaire de détournement et fait l’objet de la même décision juridique, précise le texte, cité par l’APS. Les deux responsables ont été entendus, a-t-on souligné, dans le cadre d’une enquête préliminaire conduite par les services de police judiciaire de la sûreté de wilaya pour faux et usage de faux de documents officiels, abus de pouvoir et perception d’indus avantage. Une femme impliquée également dans cette affaire a été mise sous contrôle judiciaire, à l’issu de son audition par le procureur de la République, ajoute le communiqué.