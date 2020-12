POUR DETENTION DE PSYCHOTROPES : Trois individus arrêtés à Alger

Les éléments de la Sûreté d'Alger ont arrêté trois (03) individus impliqués dans le trafic de drogue dure et de psychotropes et saisi une importante quantité de comprimés psychotropes, a indiqué un communiqué de ces services. "Cette opération a permis l'arrestation de trois mis en cause âgés de 20 à 35 ans et la saisie de 850 comprimés de drogue dure, 57 comprimés psychotropes, une plaquette de cannabis et de l'argent liquide", précise le communiqué. Les mis en cause ont été déférés devant les juridictions territorialement compétentes. Par ailleurs, "trois individus impliqués dans une rixe à l'arme blanche sur la voie publique au niveau de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, ont été arrêté, dans l'attente de l'arrestation de six autres individus impliqués dans la même affaire".