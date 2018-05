POUR DETENTION DE KIF : Un père et son fils écroués à Sidi Bel Abbès

Les éléments de la quatorzième sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès ont arrêté tout récemment, un quinquagénaire et son fils de 30 ans, impliqués dans une affaire de détention d'une quantité de kif traité destinée à la commercialisation, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'informations et des relations publiques. Cette arrestation, selon la même source, fait suite à des renseignements parvenus auprès des services de la Sûreté urbaine, faisant état d'activités suspectes exercées par un chef de famille âgé d’une cinquantaine d’années à la cité des 144 logements du quartier populeux Benhamouda. A l'issue d'une enquête judicieuse, appuyée par des investigations intensifiées puis une perquisition du domicile de l'indélicat quinquagénaire, les enquêteurs découvriront 64 grammes de Kif traité ainsi qu'une somme de 35 millions de centimes, provenant vraisemblablement de la vente de stupéfiants. Le père et son fils furent présentés par devant le procureur près le tribunal de Sidi Bel Abbès qui les a placés sous mandat de dépôt.