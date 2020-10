POUR DETENTION DE DROGUES ET PSYCHOTROPES : 390 personnes arrêtées en 10 mois à Sidi Bel Abbès

Ayant depuis longtemps déclaré la guerre sans merci, aux narcotrafiquants, les éléments de la brigade antistupéfiants la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, déclarent, dans un bilan établi à partir de janvier 2020, avoir traité 233 affaires inhérentes à la détention de drogue et autres comprimés psychotropes, destinés dans leur majorité à la commercialisation. 390 personnes y ont été impliquées, selon le communiqué de la cellule d'information. En cette période d'environ 10 mois, les éléments de lutte contre ce fléau, ont procédé à la saisie de 69 kg de kif traité, 19,37 grammes de cocaïne et 31472 comprimés psychotropes. Toutes les dispositions judiciaires nécessaires ont été prises par les services concernés à l'encontre des mis en causes arrêtés avant leur présentation par devant le procureur. Ces mêmes services appellent les citoyens conscients, à collaborer davantage, en faisant usage du numéro 1548 ou de consulter la page Facebook.