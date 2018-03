POUR DETENTION DE COCAINE A TLEMCEN : 3 narcotrafiquants sous les verrous

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, les éléments de la police judicaire relevant de la sixième sureté urbaine de Tlemcen ont réussi au démantèlement d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans la commercialisation de drogue en utilisant une voiture de luxe après un coup d’hasard suite à un accident corporel de la route ayant occasionné des dégâts et préjudices à des biens de l’Etat. La fouille des policiers de la voiture accidentée en l’occurrence une Clio 4 a permis la découverte d’un sac en plastique contenant 15 grammes de cocaïne bien dissimulés sous le siège avant de la voiture et l’arrestation du conducteur Z.M. 27 ans et son compagnon A.M. 36 ans alias ananas ce dernier avoua aux enquêteurs que la cocaïne trouvée appartient au baron H. F. 32 ans . Les trois suspects ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen lequel a ordonné leur mise en détention préventive.