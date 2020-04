POUR DESINFORMATION DE L'OPINION PUBLIQUE : Arrestation d’une personne à Chlef

Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un individu à Chlef auteur de "fausses informations" sur la propagation du Covid-19 à travers des publications sur son compte Facebook visant à semer le trouble et "remettre en question" les mesures préventives prises pour endiguer l'épidémie, a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation de l'opinion publique à travers notamment la remise en question des efforts consentis et les mesures préventives prises par les hautes autorités du pays en vue d'endiguer l'épidémie Covid-19, la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Chlef a diligenté une enquête concernant une publication diffusée sur les réseaux sociaux contenant "de fausses informations sur la propagation du Coronavirus", a précisé le communiqué. Menées en coordination avec les experts en cybercriminalité de la gendarmerie nationale, les investigations ont permis l'identification et l'arrestation de l'auteur dénommé (M.A), a ajouté la même source, soulignant qu'en sus du post en question, les investigateurs ont découvert cinq autres publications "véhiculées par la même personne sur les réseaux sociaux". Après le parachèvement des procédures juridiques, le mis en cause a été présenté devant les juridictions territorialement compétentes et a été placé en détention provisoire, a conclu le communiqué.