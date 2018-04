POUR DES PANNEAUX PUBLICITAIRES INFORMELS : Tiaret perd 5 milliards de cts chaque année

Sur les 42 communes réparties à travers le territoire de la wilaya de Tiaret, aucune commune n a pu recenser les affiches, les plaques ainsi que les panneaux publicitaires fortement anarchiques et qui portent préjudice à l’environnement et à titre d’exemple, il est de visu remarquable certaines plaques qui définissent des lieux de services, en citant les professions libérales et généralement ces petites plaques ressemblent à des flèches pointues qui peuvent à tout moment devenir des armes blanches puisqu’ elles sont à la portée du premier venu et l’on peut même voir que certains murs sont devenus par des" abracadabra" des lieux d indications de bureaux de professions libérales généralement des médecins, des chirurgiens dentistes..etc et selon des investigations entamées par l’équipe de "Réflexion", aucune intervention n’a eu lieu de la part du secteur de l’environnement qui demeure le plus interpelé après les services de l’APC, qui brillent par leur absence, et qui délaissent un marché de publicité très important et qui s’estime à plus de 5 milliards de cts et en vérité, ce montant doit être injecté dans les recettes communales. Concernant le chapitre des redevances publicitaires et voire même que les pertes fiscales sont importantes selon plusieurs observateurs et experts dans le domaine rapprochés par le staff de l’équipe de "Réflexion". Ce marché de publicité, qui pour l’instant demeure informel pourrait être d’un impact économique salutaire et collaborer dans la création d’emplois et à ce titre, seules les officines pharmaceutiques dans la wilaya de Tiaret qui paient les redevances publicitaires et le reste, estimé à un taux de 92,10% fuient cette taxe. Il est encore temps pour les collectivités locales de penser à la création d’un outil économique très avancé en vue de la gestion de ce marché juteux et il s’agit d’enveloppes consistantes qui s’évaporent chaque année. Une enquête dans ce créneau ne fait que revaloriser les repères de citoyenneté et de civisme.