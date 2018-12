POUR DENONCER LE BLOCAGE DE SES PROJETS : Rebrab fait marcher ses travailleurs à Bejaia

Les travailleurs de Cevital, plusieurs milliers, ont formé le gros des manifestants, offrant une visibilité certaine à l’entreprise avec leurs tenues de travail, gilets de sécurité et casquettes estampillées du logo de l’entreprise. Les manifestants ont commencé à se rassembler au siège de Cevital, près du port de Béjaïa dès 8 heures du matin et les carrés, avec banderoles et équipes d’encadrement ont commencé à être formés dès 9h30. La marche qui devait s’ébranler du siège de l’entreprise à 10 heures pile a dû patienter jusqu’à 11 heures, pour attendre l’arrivée de manifestants venus d’autres wilayas, mais qui ont été ” retardés par les barrages de gendarmerie et de police dressés sur les routes menant vers la ville “, selon un des organisateurs. Malgré ce léger contretemps, le cortège a pris le départ dans une atmosphère apaisée et sereine. Aucun dispositif policier exceptionnel n’a été constaté sur le parcours de la marche, à part quelques policiers chargés de rediriger la circulation afin de libérer les axes que devait emprunter le cortège. Après être parti du siège de Cevital, situé dans la zone industrielle du port, le cortège des manifestants a marqué une halte devant le siège de l’Entreprise du Port de Béjaïa, pendant laquelle Mourad Bouzidi, président de la Coordination a pris la parole pour rappeler et dénoncer le blocage, d’abord par le port de Béjaïa et par la suite par tous les ports algériens, de l’importation de matériel industriel par Cevital pour son projet d’unité de trituration de graines oléagineuses.