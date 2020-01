POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES : Deux malfaiteurs placés sous mandat de dépôt à Constantine

Pour coups et blessures volontaires sur un agent de sécurité, usage d’armes blanches et kidnapping deux malfaiteurs âgés de 20 et 34 ans ont été arrêtés par la police au niveau de l’unité 7 de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Les faits remontent à quelques semaines quand les deux malfaiteurs ont pénétré dans l’enceinte de l’université 3 de Constantine et ont commis leur forfait en kidnappant deux personnes dont une jeune fille de 22 ans. L’agent de sécurité ayant déposé plainte a permis aux forces de la police d’entamer une enquête qui s’est soldée par l’arrestation des deux individus, annonce ce mardi un communiqué transmis à la presse. Ces derniers avaient pris la fuite a bord d’une Audi A3. Les deux victimes enlevées ont été ainsi délivrées des mains de leurs ravisseurs. Présenté devant la justice les deux agresseurs ont été placés sous mandat de dépôt.