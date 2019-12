POUR CORRUPTION : Le président de l’APC de M’sila placé sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Magra (M’sila ) a placé le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Ain El Hadjel sous contrôle judiciaire, poursuivi dans une affaire de corruption, a-t-on appris jeudi auprès de source judiciaire, citée par l’Agence officielle. La même source a précisé que le président de l’APC d’Ain El Hadjel est poursuivi pour « abus de pouvoir » et « dilapidation de deniers publics » dans une affaire de détournement de foncier et d’indemnisation frauduleuse. Huit (8) présidents des assemblées populaires communales (APC) relevant de la wilaya de M’sila sont actuellement poursuivis dans des affaires de corruption, a- t- on conclu.