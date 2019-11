POUR CONTRECARRER LES ENNEMIS DE L’ALGERIE : L’institution religieuse sera au rendez-vous

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, dimanche à Oran, que l’institution religieuse soutient l'Algérie et répond à son appel, celui d’être au rendez-vous pour contrecarrer les ennemis de l'Algérie. A l’ouverture d’une journée d’étude sur "les efforts des ulémas d’Algérie au service de la Sira du prophète (QSSSL)", le ministre a déclaré que "la mosquée en tant qu’établissement ne cautionne aucun candidat. Nous votons pour l’Algérie et pour faire échouer ceux qui veulent nous introduire dans un vide constitutionnel". M.Belmehdi a appelé, dans ce sens, à "la multiplication des efforts pour sortir de l’impasse et contrecarrer les desseins des ennemis de l’Algérie et ceux qui doutent de sa réussite. Notre souci est de garder l’Algérie debout et haute comme l’ont fait nos ancêtres et les moudjahidine, par fidélité au serment des chouhada". "En tant qu’hommes du culte nous ne devons pas faillir à l’appel de l’Algérie et le corps des imams se joint à son peuple, à son armée et aux braves hommes qui ont protégé cette patrie contre les discours septiques et de mépris. Nous accompagnerons notre nation dans le changement et nous aspirons au bien après les prochaines présidentielles", a souligné le ministre.