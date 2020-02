Le patron du groupe Ennahar, Mohamed Mokadem connu sous le nom de Anis Rahmani a été arrêté, ce mercredi, par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Bab Djedid à Alger selon les chaines TV Echourouk News et El HAYAT TV. Selon les mêmes sources, il est accusé de trafic d’influence, constitution d’avoirs à l’étranger et infraction à la législation des changes.