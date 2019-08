POUR CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT LOCAL DES COMMUNES : Des subventions pour les 3 meilleures plages

Après les sorties sur le terrain notamment au niveau des 43 plages à travers les 10 communes du littoral, il est attendu une évaluation pour le couronnement de la meilleure plage à travers le territoire national. En effet, les travaux de la commission de la wilaya chargée de l’opération de la sélection de la meilleure plage pour la saison 2019 ont été achevés afin de couronner les meilleures plages suivant les critères et les normes précis conformément aux orientations émanant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Cependant, la commission de wilaya a procédé à la classification des 3 meilleures plages au niveau de la wilaya à savoir, 1er prix a été décerné à la localité de Hadjadj de la daïra de Sidi Lakhdar, le 2ème prix, attribué à la cité balnéaire Sidi Medjdoub de la daïra de Mostaganem et le 3ème prix adjugé à la plage de Sidi Mansour 1, commune de Fornaka, daïra d’Ain Nouissy. Notant que des cadeaux sous forme de subventions qui seront allouées pour consolider le développement local de ces collectivités locales.