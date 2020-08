POUR COMMERCIALISATION DE STUPEFIANTS : Arrestation de trois individus à Tizi-Ouzou

Trois (03) individus ont été arrêtés courant de cette semaine à Tigzirt, Nord de Tizi-Ouzou, pour détention et commercialisation de stupéfiants, a-t-on indiqué dans un communiqué de la sûreté de wilaya. Le trio, âgé de 22 à 30 ans, était en possession de 97 grammes de kif traité au moment de leur arrestation est-il précisé. Présenté devant le procureur de la République près du tribunal de cette localité, pour détention et commercialisation de produits stupéfiants, ils ont été jugés et condamné en comparution directe. Deux d'entre eux ont écopé d'une peine de 05 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA, tandis que le 3ème a été condamné à 07 ans de prison ferme et une amende de 700 000 DA. Durant la même période, ajoute la même source, un individu recherché pour plusieurs affaires de vol et de constitution de bande de malfaiteurs, a été appréhendé par les éléments de la sûreté de daïra de Mekla, à l'Est de Tizi-Ouzou, présenté aux autorités judiciaires compétentes et placé en détention provisoire.