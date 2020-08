POUR COMBLER L’ALIMENT DE BETAIL A SIDI BEL ABBES : Bientôt, une pépinière à Redjem Demouche

Selon Mr Mamouni, P/APC de Redjem Demouche, le haut commissariat national pour le développement de la steppe vient de donner son consentement sur un ambitieux projet de création d'une pépinière, installée déjà sur le territoire de la commune de Redjem Demouche, 110 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, à la grande satisfaction des éleveurs de la région. " Cette pépinière à caractère régional, dira le maire, s’étendrait sur une superficie de quelque 4 hectares et ses travaux ont déjà été entamés, avançant doucement mais sûrement". D'autres sources crédibles soulignent que les aliments y seraient produits à base du matriplex, dit communément "Gatfa" en arabe, pour être distribués ensuite aux populations riveraines et pastorales ou cédés aux éleveurs des régions sud. Dans cette immense partie désertique, les plants verts de cette espèce végétale connus pour leur résistance à la chaleur et la sécheresse, serviraient à la couverture du sol et la protection de l'environnement, limitant érosion et battance. Environ 100 postes d'emploi seront générés au sein de la serre en projet