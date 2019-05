POUR BRISER LA GREVE DES EBOUEURS : Le maire de Teghalimet lance une campagne de nettoyage

Face au mouvement de grève des éboueurs, entamé dimanche 05 mai 2019, la prolifération des ordures dans la ville et les sentiments de colère et d'irritabilité dont ont fait part les habitants ,le maire et les proches collaborateurs de l'APC de Teghalimet , 40 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont organisé samedi dernier, une campagne de grand nettoyage de Téghalimet, cette ville qui en 2013,était classée ''ville propre de la wilaya'',par l'ex-wali, M. Hattab. La louable initiative a été rehaussée par la participation des membres de la municipalité, des représentants de quartiers et autres habitants bénévoles. Cette opération a ciblé la plupart des quartiers et cités dont le boulevard Mohamed Khemisti, les rues Didouche Mourad,Ghouti Tahar, la nouvelle cité, la route de Mezaourou lesquels sont restés noyés dans les déchets ménagers ayant envahi toutes les rues ,pendant plus d'une semaine ,un décor lamentable qui n'a fait que ternir et chagriner le beau paysage de Téghalimet et ses alentours. Cette action de volontariat entièrement réussie, selon les citoyens, a bien sûr été entreprise dans le strict respect du droit de grève des 07 éboueurs plus que jamais déterminer à poursuivre leur mouvement, en dépit de toutes les garanties du maire.