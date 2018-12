POUR BOOSTER LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS : L’Algérie ouvre ses portes à 40 mille franco-algériens

En effet, la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en France (CACI France) a indiqué dans un communiqué, dont notre rédaction est destinataire d’une copie, que la 21e assemblée générale ordinaire (AGO) a eu lieu ce vendredi à Paris et a été sanctionnée par l’approbation des décisions incluses dans l’ordre du jour. Cette rencontre annuelle a permis, en effet, aux adhérents à la CACI France d’évaluer le parcours et l’activité de cette jeune organisation depuis sa naissance, laquelle a été chargée de mener un travail de sensibilisation et de mobilisation auprès des membres de la communauté algérienne à l’étranger, des entreprises françaises et algériennes afin d’y adhérer ainsi qu’en faveur de sa structuration tant au niveau central que régional en France et en Algérie. En vérité, la CACI France placée sous l’autorité de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) œuvre à sensibiliser pouvoirs publics, organisations et l’opinion publique quant à l’importance des compétences de la diaspora qu’il faut mobiliser dans le but de redresser l’économie nationale, particulièrement dans la conjoncture actuelle marquée par une pénurie de revenus financiers. D’après la même source, il a également été question de tendre pleinement l’oreille au discours du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution, dans lequel il a insisté sur l’accélération des réformes économiques. A ce titre, la CACI France s’emploie à bâtir un véritable pont économique entre l’Algérie et la France et impulser une nouvelle dynamique au partenariat algéro-français, notamment en matière des projets à forte valeur ajoutée. Promouvoir l’image du pays auprès de la diaspora, notamment les hommes d’affaires en France, construire des passerelles d’offres d’emplois entre les deux pays, attirer des investissements français vers l’Algérie, développer le partenariat industriel et productif entre opérateurs algériens et français et œuvrer dans le sens que les produits algériens destinés à l’exportation aient une place sur les marchés français. Tels sont les objectifs consignés par la CACI France.