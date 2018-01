POUR BOOSTER LE DEVELOPPEMENT ET LA REHABILITATION DE ‘’TIGDITT ‘’ : Mostaganem bénéficie de 345 milliards

Nous apprenons que la wilaya de Mostaganem vient de bénéficier d’une enveloppe financière conséquente pour booster le développement local, relancer certains projets en souffrance, et surtout mettre à niveau, certaines communes déficitaires. Ce montant, toujours selon nos sources , ciblera en premier, la réhabilitation du vieux bâti du quartier de Tigditt à Mostaganem, l’extension du périmètre urbain et la viabilisation du tissu foncier, ainsi que la poursuite de l’aménagement du parc industriel d’El Bordjia, qui a déjà accueilli sur ses périmètres de nombreux investissements, dans de divers domaines de l’activité économique, et qui demeurent l’un des projets prioritaires et ambitieux, que la wilaya tend à réaliser dans de meilleurs délais , vu son importance et son impact économique . Le reste du montant ira pour la promotion des infrastructures sportives dont la réalisation d’un stade et aires de jeux. Une partie de ce montant, aidera également à rééquilibrer les budgets de certaines assemblées communales populaires qui se débattent dans des problèmes d’ordre financier et ne parviennent même pas à relancer de petits projets tendant à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, tels que l’extension des réseaux d’adduction en eau potable ou de l’assainissement. Certaines de ces APC, n’ont pu entretenir à ce jour, convenablement les écoles primaires, qui souffrent d’un manque de chauffages et cantines scolaires. Quant aux salles de cinéma de la ville (Cinémonde, Alhambra, Cinélux, Vox et le Colisée), le wali semble décidé à leur offrir du meilleur, il tient énormément à les voir fonctionner de nouveau. Des mises en demeure vont être adressées à leurs gestionnaires et tout un dossier sur ces salles fermées depuis si longtemps sans la moindre utilité, est sur le bureau du chef de l’exécutif. Il était temps que la perle de la Méditerranée bouge et reprenne la cadence de son développement, toujours attendu par ses citoyens.