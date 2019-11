POUR BOOSTER L'INVESTISSEMENT A ORAN : Plus 600 actes de concession délivrés à des investisseurs

Pour relancer l'investissement dans la wilaya d'Oran, le wali d’Oran Djelaoui Abdelkader a donné des directives et orientations aux responsables concernés lors d'une rencontre organisée au niveau du siège de la wilaya d'Oran pour prendre les mesures nécessaires afin de lever toutes contraintes qui entravent le bon déroulement de ladite opération, notamment la réhabilitation des zones industrielles qui figure aussi sur la feuille de route de chef de l'exécutif, qui a ordonné les services concernés à établir un état des lieux des zones industrielles, et un diagnostic de la situation de ces zones et l'élaboration d'une feuille de route pour apporter solution à tous les problèmes rencontrés sachant bien que le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a donné son accord pour la création de 17 nouvelles zones d'activités à Oran. C'est ainsi que ces nouvelles zones d'activités seront implantées dans les communes de Boufatis, Sidi Ben Yebka, Bir El-Djir, Arzew, Ayayda, Misserghine et Ain El-Bia entre autres. Dans ce registre l'aménagement urbain, la préservation de l'environnement et tous ce qui va avec sont parmi les priorités des autorités locales. La wilaya d'Oran a boosté tous les créneaux pouvant venir à bout du chômage et créateur de valeur ajoutée. Depuis quelques années, le gouvernement à mis en place des mesures d'urgence à travers des mécanismes permettant de renforcer l'investissement, au préalable qu'il soit rentable du point de vue fiscal et créateur de postes d'emplois. Dans ce contexte, la commission de wilaya en charge de l'investissement a reçu ces dernières années près de 3.000 demandes de foncier dont près de 1.000 ont été traitées et agréées. 600 actes de concession ont été délivrés, à cet effet, à des investisseurs. Des assiettes foncières totalisant 1.400 hectares ont été mises à la disposition des ces operateurs économiques. Ces projets relèvent de différents domaines d'investissement comme le tourisme, maritime, le bâtiment, l'économie verte, l'agriculture, l'industrie, les prestations de services, les textiles, entre autres.