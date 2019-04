POUR AVOIR VOLE LE PORTABLE D’UN JUGE : Un Algérien condamné à 6 mois de prison en France

Un jeune Algérien âgé de 19 ans, et sans domicile fixe en France, a comparu devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ce vendredi 29 mars, dans une affaire de vol de téléphone portable d’un juge de la Cour européenne des droits de l’Homme, rapporte le média FranceInfo. Selon la même source, le ressortissant algérien arrivé en France en 2015 aurait subtilisé à son insu le téléphone portable du magistrat dans le tramway strasbourgeois, dans la nuit du dimanche 24 mars vers 21 h. Le prévenu a déjà été condamné pour des faits de détention de stupéfiants et de vol. Des peines qui n’ont toujours pas été exécutées. Devant le tribunal, l’accusé a refusé de reconnaître les accusations qui lui sont portées. Mais les images de la vidéosurveillance du tramway attestent du vol. Après une courte délibération, le tribunal a prononcé une peine de six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et une indemnité de 439 euros à verser à la victime.