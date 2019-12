POUR AVOIR TUE LEUR FRERE : Perpétuité pour un homme et sa sœur à Mila

Le tribunal de première instance prés la cour de Mila a condamné, un homme et sa sœur à perpétuité. Les deux personnes ont été jugées pour l’assassinat de leur frère, le tribunal ayant retenu le chef d'accusation d'assassinat avec préméditation. Les faits remontent au 17 décembre 2017 dans la région Ouled Smaïl dans la commune de Tlaghma. Les deux accusés ont organisé un véritable guet-apens à leur frère pour l’assassiner. La défense de l'accusé a tenu pendant l’audience à innocenter son client. Les trois avocats ont insisté sur la complexité de l’affaire et ont nié que l’assassinat soit l’œuvre de leur client. Ils ont aussi démenti que le meurtre ait une quelconque relation avec l’héritage. Ces derniers ont tenté d’accabler la sœur qu’ils ont présentée comme la véritable architecte du crime. Quant à la défense de la sœur âgée de 23 ans, elle a affirmé que leur cliente a vécu d’autres drames familiaux. Elle a aussi été victime d’une pression terrible. Les avocats ont insisté sur l’innocence de la prévenue qui s’est retrouvée accusée par les véritables assassins selon eux. Le procureur de la République a mis en avant les contradictions dans les déclarations des accusés dans les différentes phases de l’enquête. Il a assuré de ce fait que les deux personnes sont coupables de meurtre avec préméditation et demandé qu’ils soient condamnés à mort. Après un peu plus de 9 heures de procès, le juge a rendu son verdict. Les deux accusés ont été condamnés à perpétuité. Ce verdict a été prononcé pour la première fois depuis la création du tribunal de Mila.