POUR AVOIR TENTE D’ORGANISER LA FUITE D’UN CRIMINEL : 3 ans de prison requis contre un chanteur de Rai à Oran

Le procureur de la République prés le tribunal de Ain Turk a requis une peine de 03 ans de prison et une amende estimée à 30 millions de centimes contre l'artiste et chanteur bien connu de la scène radiophonique, "Jamal Milano". Accompagné d'une autre personne de la wilaya de Sidi Bel Abbes, il a été inculpé et accusé d'avoir formé une association de malfaiteurs spécialisés dans l’émigration clandestine à partir des côtes de la corniche Oranaise et d'avoir organisé illégalement des voyages dangereux à haut risque via la mer vers l'Espagne. Les détails de l'affaire ont été révélés lors des enquêtes approfondies ouvertes. L'opération de recherches intensive menée par l'Équipe anti-immigration illégale de la police judiciaire a abouti à l'arrestation d'un criminel dangereux spécialisé dans le vol de voitures dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, qui se cachait dans l'une des résidences d'été d'Ain Turk afin de quitter illégalement le territoire national, il était également impliqué dans le vol d'une voiture "Evoquée" appartenant à un marchand d'herbes nommé "Ibn Al-Shanfari". En exploitant les informations parvenues à leurs services, les autorités compétentes de sécurité ont encerclé la maison suspecte appartenant au jeune chanteur de rai "Jamal Milano", et là, les deux suspects ont été arrêtés Le mis en cause a reconnu avoir versé une somme de 50 millions au chanteur de raï afin de lui sécuriser un lieu pour un voyage vers l’Espagne. Ce qui a été prouvé par les données et les preuves d'appels et de photos retrouvées dans la mémoire du portable du jeune homme, "Jamal Milano".