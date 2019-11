POUR AVOIR TENTE D'AMENER SA FILLE EN ALGERIE : Un Algérien condamné à 15 ans de prison au Royaume-Uni

Un homme a écopé de 15 ans de prison ferme au Royaume-Uni pour avoir enlevé sa fille à Nottingham et tenter de l’amener en Algérie, a rapporté le média britannique BBC. Cet individu de 44 ans a été condamné à 15 ans de prison, pour avoir kidnappé un enfant et tenter de le faire fuir vers l’Algérie, avant d’être intercepté lors d’une escale à Madrid, par la police espagnole alors qu’un mandat d’arrêt européen avait été lancé. Selon le média britannique BBC, cet homme n’était pas seul. Une femme de 43 ans l'accompagnait. Cette dernière a été condamnée sept ans de prison. L’accusé principal dont la nationalité n'a pas été dévoilée, avait d’ailleurs plaidé coupable d’enlèvement, menaces de tuer et de possession d’une arme factice. Rappelons qu’en août dernier, au moment de l’arrestation, plusieurs médias européens avaient raconté que cet individu n’était autre que le père biologique de cet enfant. Le quotidien britannique The Sun avait écrit que cet homme avait perdu la garde de sa fille, qui a été placée dans un foyer pour enfants à Nottingham. N’ayant pas supporté la séparation, ce quadragénaire a récupéré sa fille de force. Il s’était rendu dans ce foyer avec une arme, et menacé le personnel. Lors du procès, le juge a qualifié cet homme de « dangereux » il n’aurait à aucun moment « placé l’intérêt de l’enfant en premier ».