POUR AVOIR SOUILLE LE SAINT CORAN : Un charlatan condamné à 5 ans de prison à Tiaret

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt du dénommé S.M, 55 ans pour avoir souillé Saint-Coran. Lors d'une comparution directe, ce dernier a été condamné à 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100.000 dinars, pour le grief de charlatanisme, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, les éléments de la police judiciaire, relevant de la 8ème sûreté urbaine et bien appuyés d’une perquisition, dûment signée par le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret, se sont déplacés au domicile du mis en cause et ce après la bonne exploitation d’informations qui leur sont parvenues, faisant part des activités d'un charlatan dénommé S.M, habitant dans un quartier de la ville de Tiaret, où ils ont découvert tout un "arsenal" d'objets et de motifs servant aux activités de charlatanisme, à savoir : des liquides, des fumigations, des "hrouz",des talismans, des herbes sauvages et plus particulièrement des livres de magie noire et une copie du saint-coran avec des pages entachées d'écriture en hébreu, lit-on dans le communiqué