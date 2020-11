POUR AVOIR REFUSE UNE COMMANDE DE PRODUITS DESINFECTANTS : Le directeur d’un secteur urbain ‘’remercié’’ à Oran

Dans le cadre de la prévention sanitaire contre la contamination de la COVID19, le directeur du secteur urbain de Haï El Makkari, Boukraa Mokhtar a organisé une réunion de travail en présence du délégué du secteur urbain d'El Makkari, des chefs d'établissements scolaires et membres des services d'hygiène du secteur urbain, lorsque, soudain la directrice de l'école primaire El Nakib Zaghloul a commencé à filmer la séance de la réunion, chose qui n'est pas tolérée par la réglementation. Intervenant, le directeur lui a suggéré de ne pas filmer les présents, dont des femmes au foyer. A la fin de cette réunion ,les chefs d'établissement ont demandé au directeur du secteur urbain de leur attribuer les commandes des bavettes et du gel hydro- alcoolique , chose qui n'est pas des prérogatives de l'APC d'Oran mais elle relève du secteur de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran, du fait que l'inspecteur de la circonscription d'El Makkari était absent durant cette réunion qui s'est terminée par une dispute entre le directeur du secteur urbain et la directrice de l'établissement primaire. Cette dernière est allée plus loin, elle a sollicité une audience auprès du DAL de la wilaya d'Oran qui lui a accordé un entretien, lequel s'est soldé par la suspension du directeur du secteur urbain Boukraa Mokhtar. Une fois sortie du bureau du DAL, la directrice a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, provoquant un mouvement de soutien des travailleurs communaux envers leur collègues, Boukraa Mokhtar, déterminés a organisé un mouvement de protestation dans les tous prochains jours.