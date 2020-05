POUR AVOIR ORGANISE UNE SOIREE ARTISTIQUE EN PLEINE PANDEMIE : Le wali d'Oran ordonne la fermeture de l'hôtel "Le Zénith"

En pleine pandémie, une soirée artistiques à été organisée à la salle des fêtes de l'hôtel " Le Zénith’’ d'Oran avec la participation des chanteurs , et comédiens pour ne citer de noms en présence des responsables locaux notamment des représentants de la société civile et des invités de marque sous la transmission directe de la chaîne Bahia TV. Plus d'une centaine de personnes ont assistés à cette soirée durant le deuxième jour de l'Aid El-Fitr coude à coude sans masque de protection , buvant des dégustations. Cette soirée a été retransmise en directe par Bahia TV et vue par des milliers d' Oranais et téléspectateurs lundi soir , alimentant les craintes d'un relâchement précipité , sachant bien que le Covid-19 menace toujours avec un nombre assez élevé ces derniers jours , si l'on prend compte des résultats de la dernière journée du mardi avec 197 nouveaux cas de contaminations dont 09 décès, et la wilaya d'Oran a enregistré 555 cas (+14).Pas d'inquiétude du Covid à la salle des fêtes , chant, danse comédie et humour etc.. malheureusement ,les consignes obligatoires de distanciation physique n'étaient à l'évidence pas respectées, quoique les galas artistiques sont interdites depuis l'instauration du confinement ,ce qui a d'ailleurs provoquer un grand scandale dans les réseaux sociaux parmi la population Oranaise en cette période du COVID19.Devant ces dépassements pour ne pas s'étaler longuement sur ce sujet, le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader après avoir consulté les membres de la commission sécuritaire de la wilaya d'Oran a pris les mesures disciplinaires qui s'imposent à savoir la décision de fermeture immédiate de l'hôtel Le Zénith et la salle des fêtes conformément à la réglementation en vigueur qui régissent les mesures préventives du confinement du Coronavirus.