POUR AVOIR DETOURNE ET VOLE UN TAXI : Une jeune femme de 23 ans incarcérée à Béjaia

Une jeune femme de 23 ans a été incarcérée pour avoir volé récemment un taxi à bord duquel elle se trouvait, a indiqué, mardi un communiqué de la sûreté de wilaya cité, ce mercredi, par une source médiatique. Cette femme, mère de deux enfants, avait pris un taxi pour se rendre chez elle à Seddouk dans la wilaya de Béjaia, rapporte la même source. Pendant le trajet, elle s’est engagée, dans des conditions non dévoilées par cette source, pour s’emparer de la voiture du chauffeur de taxi et prendre ensuite la fuite. Sitôt alertés, les policiers d’ElKseur se sont mobilisés au bout d’une course poursuite spectaculaire, ils ont pu enfin arrêter la voiture, ce qui a mené à l’arrestation de cette dame.