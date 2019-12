POUR ATTEINTE AU PROPHETE (QSSSL) ET SES COMPAGNONS : L’auteur des graffitis muraux arrêté à Mohammadia

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de Daïra de Mohammadia ont réussi à élucider l’énigme des graffitis muraux portant atteinte au Prophète (QSSSL) et ses compagnons, avec l’arrestation du suspect âgé de 34 ans. Les faits remontent au mois de juin dernier, lorsque des graffitis muraux ont été constatés dans un quartier de la ville de Mohammadia, portant atteinte au Prophète (QSSSL) et à ses compagnons. Après exploitation de renseignements fournis par des citoyens ayant aperçu un conducteur d’un véhicule entrain d’effectuer des graffitis muraux portant atteinte à la religion et aux compagnons du prophète (QSSSL) , les policiers en charge de l’enquête ont réussi en début de semaine en cours, à identifié le suspect, en procédant à l’intensification des patrouilles de sécurité, ce qui a permis de retrouver le véhicule en question stationné devant son domicile. Une fois, les mesures légales prises, le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter le mis en cause et de retrouver des cahiers manuscrits portant atteinte aux compagnons du Prophète (QSSSL). Des téléphones portables, un ordinateur, et une unité centrale ont été saisis pour être exploités dans le cadre de l’enquête. Après les procédures d’usage, le mise en cause a été présenté par devant la justice qui a ordonné son placement en détention.