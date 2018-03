POUR APOLOGIE DU TERRORISMEA TIARET : Une jeune femme condamnée à 3 ans de prison

Le tribunal criminel près la cour de Tiaret vient de se prononcer à l’encontre d’une jeune femme, âgée de 31 ans, résidente à Tiaret, le condamnant à 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 dinars pour le grief apologie du terrorisme, a appris "Réflexion" auprès d’une source judiciaire qui ajoute que les faits remontent au mois de décembre 2017,lorsque les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret se sont déplacés au domicile de la mise en cause suite à une perquisition dûment signée par le procureur de la république prés le tribunal de Tiaret où ils ont découvert des photos et 8 vidéos enregistrées dans une carte mémoire et dont le contenu relate des activités menées par l’organisation Daech, ainsi que des actes terroristes filmés. La mise en cause a rejeté en bloc les accusations et a déclaré qu’elle a acheté la carte mémoire de chez des vendeurs dans le marché informel situé à la cité "Volani" et ignore que sa sœur s’est mariée à un terroriste connu après son divorce de son premier mari et à ce titre, le représentant de la partie civile a requis 10 ans de prison ferme et 500.000 dinars d’amende, cependant les plaidoiries de la défense de la mise en cause ont avancé des arguments solides, déclarant que la mise en cause n’a jamais rendu public le contenu des vidéos et n’a jamais fait d’apologie aux groupes terroristes et même son père a été relaxé par le tribunal de Blida après avoir été accusé d’activités terroristes.