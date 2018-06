POUR APOLOGIE DU TERRORISME : Une directrice d’école derrière les barreaux

La directrice d’un établissement scolaire de Skikda se retrouve derrière les barreaux pour apologie du terrorisme. Il lui est reproché d’avoir publié et partagé des textes, des photos et des slogans d’organisations terroristes sur sa page Facebook. Dans ses publications, il est question de logos et de slogans d’organisations terroristes. La directrice a été arrêtée, suite à cela, dans la région de Filfila, à 30 kms du chef-lieu de la wilaya de Skikda. Le procureur de la République près le Tribunal de Skikda a ordonné sa mise en prison pour apologie du terrorisme.