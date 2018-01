POUR APOLOGIE DU TERRORISME ET DE RESIDENCE ILLEGALE : Une française emprisonnée en Algérie

Une ressortissante française, épouse d’un terroriste algérien engagé dans les rangs de l’organisation terroriste État Islamique (EI/Daesh), a comparu lundi dernier devant le tribunal de Boumerdès, rapporte le quotidien francophone El-Watan. La femme, de nationalité française, a été arrêtée en février 2017 et a comparu pour les chef d’accusation d’ « apologie du terrorisme » et de « résidence illégale » en Algérie, a indiqué El-Watan. âgée de 47 ans, cette ressortissante française est l’épouse du terroriste Samir Nouad, alias « Amirouche », a par ailleurs indiqué l’AFP qui cite des sources proches du dossier. Ce dernier, âgé d’une quarantaine d’années et engagé dans les rangs de daesh, est soupçonné d’avoir préparé en 2015 un attentat avorté contre une église de Villejuif en région parisienne (France), a également fait savoir l’agence de presse française. L’épouse du terroriste n’a pas demandé de protection consulaire et ne possède pas la double nationalité franco-algérienne, a indiqué à l’AFP le Consulat général de France à Alger, qui a annoncé avoir rendu visite à la détenue en août dernier. Son arrestation en février 2017 a eu lieu en même temps que celle d’une autre femme de nationalité algérienne, épouse elle aussi d’un terroriste de daesh, rapporte El-Watan. « Les services de sécurité auraient trouvé en leur possession des documents et des traces sur leurs micro-ordinateurs prouvant qu’elles avaient entretenu des liens avec leurs maris alors qu’ils combattaient dans les rangs de l’EI » a indiqué le quotidien, des informations que le Consulat de France à Alger dit « ne pas être en mesure » de confirmer ou infirmer, indique l’AFP. Une source proche du dossier a par ailleurs indiqué à l’agence de presse française que cette ressortissante n’avait a priori « jamais mis les pieds » en Irak ou en Syrie.