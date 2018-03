POUR AGRESSION SEXUELLE SUR DES MINEURES : 10 Algériens arrêtés en Espagne

Dix Algériens ont été interpellés cette semaine à Alicante (est de l’Espagne) et déférés le jeudi dernier, devant la justice, soupçonnés d’avoir agressé sexuellement trois mineures, dont une aurait été séquestrée et abusée pendant 24 heures, a annoncé la police espagnole dans un communiqué. Ce groupe d’hommes auraient « offert des drogues et de l’argent » à leurs victimes de 14, 15 et 17 ans pour les attirer dans un appartement où elles ont ensuite été agressées. « L’une d’entre elles a été enfermée pendant 24 heures, pendant lesquelles les membres du groupe l’ont agressée et ont abusé d’elle sexuellement de manière répétée ». La bande est également soupçonnée de vols avec violence. Le procès a déclenché en Espagne, une vague de soutiens envers la jeune femme, dans la rue et sur les réseaux sociaux, au cri de ‘’ Moi, je te crois ‘’.