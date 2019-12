POUR AGRESSION ET VOL DE 2100 EUROS : 5 jeunes placés sous mandat de dépôt à Tiaret

Suite à une plainte déposée par F.R, au niveau du siège de 2ème sûreté urbaine de la ville de Tiaret, victime d’agression et vol d'un montant de 2.100 euros et également d'un téléphone portable de marque ‘’Samsung" et ce en plein jour, par 5 personnes âgées de 20 ans, les éléments de la police judiciaire ont procédé à d'intenses investigations et ont pu identifier les auteurs en les confrontant à la victime qui les a vite reconnus. Notons que les objets volés ont été récupérés en temps opportun, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui précise que les 5 jeunes personnes, ont été placées sous mandat de dépôt, après une audition ouverte au niveau du bureau du magistrat instructeur, prés le tribunal de Tiaret.