POSITION VIS-A-VIS DU SERVICE NATIONAL : Plus de 254.000 citoyens régularisés jusqu’à juin 2018

Depuis le début de cette opération jusqu’au 30 juin 2018, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s’élève à deux cent cinquante-quatre mille six cent vingt-deux (254.622) citoyens, dont trois mille six cent trente-trois (3.633) résidants à l’étranger. Dans le cadre de ces mêmes mesures, huit cent trente-trois mille quatre cent cinquante-trois (833.453) retardataires des classes antérieurs à l’année 2014 ont également été régularisés pendant cette même période», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La même source a ajouté que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, se poursuit dans de «bonnes conditions», a indiqué hier, le mercredi 18 Juillet 2018 un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).