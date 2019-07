PORTS DE PECHE D'ARZEW ET ORAN : Plus de 6 tonnes de déchets enlevées

Dans le cadre de l’opération «Ports et barrages bleus», plus de 3,5 tonnes de déchets ont été enlevées du port de pêche d’Arzew, dont trois tonnes du fond du bassin du port et 5 q à la surface du bassin. En outre, plus de 2 tonnes de déchets ont été collectées au port d’Oran, dont 1,8 t du fond du bassin et 2,50 q à la surface, ainsi qu’une tonne de déchets à l’abri de pêche de Kristel», a indiqué le responsable. Placée sous l’égide du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, l’opération a connu plusieurs activités, dont une campagne de nettoiement des fonds marins dans les deux ports d’Arzew et Oran, réalisée par plusieurs groupes de plongeurs du mouvement associatif, secondés par les éléments de la Protection civile, afin d’assurer toute la sécurité nécessaire. Une opération similaire s’est déroulée à l’abri de pêche de Kristel, avec la participation de plongeurs de plusieurs associations ainsi que de la Protection civile, la brigade de l’environnement de la Gendarmerie nationale, l’EGPP d’Arzew, les scouts marins et l’Institut technologique de la pêche, entre autres. L’opération a consisté non seulement à nettoyer les fonds marins, mais également la surface du bassin, les quais et les environs immédiats de l’abri de pêche et des autres ports de pêche. L’opération «Ports bleus» est une sorte de «portes ouvertes» sur les ports de pêche, les différents métiers de la pêche et les différents intervenants liés au monde de la pêche.