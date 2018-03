PORTS DE PECHE D’AIN TEMOUCHENT : Le wali promet de réguler la gestion

A l’occasion de la tenue des travaux du conseil de l’exécutif de wilaya au niveau de la daïra d’el- Amria, Mme le wali Ouinez Labiba a fait savoir après la dénonciation des certaines de voix qui se sont élevées pour dénoncer la situation de la gestion des deux ports de pêche de la wilaya en l’occurrence celui de Béni Saf et Bouzedjar ports qui sont soumis à la gestion de l’entreprise de gestion des ports de pêche ( EGPP ) de Ghazaouet pour le premier et Oran pour le deuxième et cependant ni les communes concernées ni la wilaya ne profitent des rentrées fiscales de ses deux ports. En réponse, le wali a promis de prendre en charge le dossier des deux ports de pêche qu’elle demandera aux directeurs des travaux publics et celui de la pêche avec la participation de l’association des pêcheurs de lui fournir un rapport détaillé sur les ports concernés afin qu’elle puisse le transmettre aux autorités centrales dans le but de soutirer la gestion de ces deux ports au bénéfice de la wilaya.