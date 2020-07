PORTEUR DU VIRUS ‘’COVID 19 ‘’ AU CHU D’ORAN : Un vieil homme chute mortellement du 2ème étage

L'établissement hospitalier universitaire Docteur Benzerdjeb d'Oran a vécu un grand drame ces derniers jours , c’est celui d'un homme âgé de 84 ans atteint du Coronavirus qui a fait une chute mortelle du 2ème étage, au niveau du service de l’unité de Covid -19 du CHU Benzerdjeb à Oran. La victime a rendu l’âme sur le coup et toutes les tentatives de la réanimer ont échoué. La dépouille a été évacuée vers la morgue, et une enquête fut ouverte par les services de police pour déterminer les causes réelles de ce drame. Selon des sources proches des malades, la victime souffrirait des troubles psychiatriques, mais l'affaire suit son cours. Il est à préciser que l’accident a causé une grosse panique chez les patients de l’unité ainsi qu'auprès du personnel de l'établissement. Le Directeur Général du CHU, M. Ben Touaf a confirmé que « le malade était guéri et allait sortir de l’unité. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet acte », a indiqué notre même interlocuteur.