PORTES OUVERTES ‘’CNAC - ANSEJ’’ : Des opportunités pour les porteurs de projets

Une campagne de sensibilisation initiée par la CNAC, a été clôturée dimanche dernier, laquelle après avoir connu une forte participation particulièrement, celle des jeunes de la wilaya de Mostaganem, selon les déclarations de Mme la directrice de la Caisse de chômage de wilaya, Hakima Farah . En effet, ces portes ouvertes organisées par la CNAC et l’ANSEJ du, 28 novembre au 8 décembre 2019, ont vu la participation des clubs scientifiques relevant de la maison de l’entrepreneuriat, de l’université de « Kharrouba ». Toutefois, les jeunes ont soulevé le problème du manque de locaux indispensables à la réalisation de leurs projets. Cet évènement, a pour objectifs de faire connaitre aux jeunes les deux dispositifs et d’attirer les jeunes chômeurs ainsi que les jeunes porteurs de projets. Cette manifestation de portes ouvertes les sensibilise pour les aides, le soutien, les orientations et l’accompagnement .Ainsi, ils seront encouragés à mettre en œuvre leurs idées sur le terrain notamment, dans la micro-entreprise, sachant que cette stimulation a donné déjà satisfaction aux jeunes entrepreneurs. De son coté, le directeur de l’ANSEJ, Nihila Abdellah, a indiqué que les jeunes porteurs de projets ont profité de ces portes ouvertes qui leur ont permis de saisir cette opportunité pour créer leurs projets. Du nouveau à l’ANSEJ par la création d’un « couloir vert » concernant la création de la Start-up, a-t-il indiqué.