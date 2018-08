PORTEE DISPARUE DEPUIS 8 JOURS A TIARET : Les efforts mobilisés pour trouver la petite Ikram

Les campagnes de sensibilisation menées par des citoyens bénévoles se sont élargies au large public qui a révélé un sens de solidarité sans égal et les citoyens dont la totalité des jeunes se sont scindés en groupes et ont partagé les taches où tout passe au peigne fin et le massif forestier de Tiaret est devenu sous le bon viseur des citoyens qui déploient des efforts colossaux pour retrouver la petite "Ikram" portée disparue, il y a presque 8 jours comme il convient de signaler que la mère et la sœur d’Ikram, ont été admises aux urgences de l’hôpital suite aux folles rumeurs publiées sur Facebook en dépit de certains appels aux apaisements d’esprit et du respect des sentiments de la famille d’Ikram très touchée par cet événement. Pour l’heure, les éléments de la gendarmerie nationale, dotés de chiens dressés parcourent monts et vaux et même les dépotoirs sauvages ne sont pas épargnés des intenses recherches et il y a lieu de signaler que les services de police et très vigilants dominent très bien les espaces de leur compétence territoriale. Chaque maison à Tiaret est mobilisée pour donner le moindre indice menant à une piste d’investigation. L’énigme n’est pas élucidée et un climat de psychose plane déjà sur la société qui s inquiète du retour du phénomène de kidnapping d’enfants. Nous y reviendrons.