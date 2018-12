PORTEE DISPARUE A ORAN : Une adolescente de 14 ans signalée en Espagne

L’adolescente Aya, 14 ans, portée disparue à Oran depuis le 30 novembre dernier, serait signalée sur le territoire espagnol, a rapporté El-Watan, citant l’APS, sans citer des indications expliquant cette localisation. La même source n’exclut pas le fait que la jeune adolescente aurait rejoint le territoire espagnol clandestinement par mer et à bord d’une embarcation, moyen qu’utilisent les candidats à l’émigration clandestine. Les services de la sûreté de wilaya poursuivent toujours leur enquête, a-t-on relevé. Les membres de la famille de la jeune collégienne avaient alerté les services de la Sûreté d’Oran suite à cette disparition. Une campagne de recherches et d’investigations a été aussitôt lancée avec la mise en place d’un dispositif spécial pour la diffusion de l’information en temps réel et sur l’ensemble du territoire national.