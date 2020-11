PORT DU MASQUE A MOSTAGANEM : La police multiplie les contrôles

Les forces de l’ordre public semblent décider à faire respecter les mesures de prévention contre la covid 19, notamment le port de la bavette de protection y compris dans les transports urbains. Le port du masque ne parait point devenir un réflexe acquis, malgré l'exposition aux fortes amendes de 10.000 dinars. Beaucoup de citoyens circulant à pied, à bord de véhicules, sur les deux roues ou empruntant les transports en commun, demeurent encore récalcitrantes à porter les bavettes, malgré la forte propagation du virus de ces dernières semaines. Face à cette obstination de certains citoyens, les sanctions sont de retour, la police veille de nouveau à l'application totale du protocole sanitaire de prévention imposant le port du masque aux citoyens .Depuis plusieurs jours, des points de contrôle ont étés placés sur les principaux axes routiers de la ville et à travers les communes de la wilaya. ''C’est très difficile d’écoper d'une amende de 10.000 dinars le matin '', commente Ahmed, un jeune automobiliste qui ne comprend pas pourquoi seuls les conducteurs qui sont sanctionnés''. Mohamed a de la chance, il a été juste rappelé à l'ordre, et affirme : '' j'étais prévenu que la prochaine fois je serai verbalisai et il m'a été expliqué que je dois porter le masque pour me protéger contre le maladie qui sévit '' . A Stidia, des voyageurs ont été contrôlés à bord d’un bus. Le conducteur a failli payer la forte amende car il ne portait pas de bavette, en priant le policier de l'excuser pour cette fois. Conscients, du danger qu'ils encourent, les voyageurs étaient chanceux car ils portaient des masques. ''Nous avons conscience que les sanctions et les contrôles sont la seule et unique façon d’obliger certains à porter les bavettes'', disent certains des passagers interrogés. Selon l'un des brigadiers, les contrôles vont se poursuivre quotidiennement afin de ramener à la raison ces personnes indélicates qui ne croient pas encore au désastre de cette épidémie et surtout à faire respecter les mesures de prévention, édictées et qui doivent être appliquées pour le bien de tous.