PORT DE PECHE DE KRISTEL (GDYEL) : Évacuation de plus de 40 barques abandonnées

Selon des sources proches de l'APC de Gdyel, plus d'une quarantaine d'embarcations ont été évacuées et remises à leurs propriétaires pour libérer les espaces occupés qui peuvent être exploités par les nombreux pécheurs de la région. Bien que les perspectives de pêche et d'emploi offertes par les ports de la wilaya d'Oran soient importantes, l'actuelle exiguïté des lieux, en raison des anciennes embarcations délaissées par leurs propriétaires, est désolante et affecte vraiment le décor touristique. Cette situation a transformé certains endroits des ports de pêche en vrais cimetières pour épaves de barques, alors que des pêcheurs en plein exercice, notamment ceux ayant investi dans le cadre des crédits ANSEJ ou CNAC, continuent à peiner pour trouver un lieu d'accostage de leurs barques et bateaux, notamment pendant les périodes d'inactivité (repos) ou pendant la période de reproduction du poisson (repos biologique). Dans le but d'atténuer l'encombrement que connaît le port de Kristel une première opération d'évacuation des embarcations de pêche vétustes et abandonnées a été lancée en avril 2019. Une 1re opération a concerné une vingtaine d'embarcations dont la majorité est défectueuse étaient stationnées un peu partout, depuis de longues années, dans les coins et recoins du port de pêche et abandonnées par leurs propriétaires. La seconde opération a permis d'évacuer une vingtaine d'autres embarcations. La direction de la Pêche d'Oran semble vouloir prendre les choses en mains en désignant 8 lieux devant servir d'abris pour bateaux de pêche. Ces derniers sont tous situés sur la corniche oranaise. Cette mesure a été décidée dans le seul but d'atténuer l'encombrement que connaissent les ports d'Oran.Le ministère de tutelle accorde une importance capitale au secteur, notamment en ce qui concerne les infrastructures liées à la pêche comme les abris et ports de pêche. A ce titre, l'abri de pêche de la localité de Kristel sera doté prochainement d'une jetée secondaire et d'un quai supplémentaires, a-t-on appris auprès des services techniques de la commune de Gdyel. Pour rappel, l'abri de pêche de Kristel a été réceptionné, mais les professionnels locaux de la mer avaient émis une requête en vue du renforcement de la protection de l'infrastructure. Les pêcheurs avaient invoqué, à ce titre, des risques potentiels pesant sur leurs embarcations, craignant que l'actuelle jetée ne suffise pas à contenir les effets d'une forte houle en cas de vents ouest dominants.Lors de sa dernière visite sur site, le wali d'Oran a insisté sur la préservation et la bonne gestion du site, appelant également à l'activation des travaux portant sur l'aménagement des voies d'accès.