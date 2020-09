PORT DE MOSTAGANEM : Une augmentation notable des exportations

Du 1er janvier au 31 Août de l’année en cours, l’Entreprise du Port de Mostaganem a enregistré un regain d’activité commerciale en enregistrant une hausse sensible des exportations, a-t-on appris récemment. Notre source a indiqué que, 537.686 tonnes de marchandises ont été exportées à travers le port commercial de Mostaganem dont près de 50.000 tonnes de produits divers et plus de 10.000 tonnes de produits ferreux variés, tels le fer rond, poutres en acier, tuyauteries de canalisations….etc. La même source fait remarquer que l’activité commerciale enregistrée par le Port de Mostaganem avait enregistré alors un volume d’exportation de 1,2 Million de tonnes ainsi qu’une croissance dans les exportations de plus 186.000 tonnes de marchandises diverses et produits d’origine agricole.