PORT DE MOSTAGANEM : Un accord avec Tosyali pour l’import-export des produits ferreux

L’entreprise du Port commercial de Mostaganem a signé avant-hier un accord de partenariat avec le groupe du fer et de l’acier ‘’ Tosyali’’ de Bethioua (Oran) aux termes duquel les deux parties s’obligent dans des opérations d’export-import de 65.000 tonnes de produits ferreux à indiqué le DG.de l’entreprise du port de Mostaganem (EPM) M. Ryad Bouledjouidja.. Le DG de l’EPM a déclaré que cet accord va permettre de procéder à une importation d’une quantité de 55.000 tonnes de rails à partir de la Russie et de l’Ukraine et notamment d’exporter quelque 100.000 tonnes de fer de construction vers les Etats Unis d’Amérique(USA) et ce dans le cadre d’une série de facilitations. Par ailleurs, il a indiqué qu’au cours du mois d’Août passé, il a été exporté, à partir du port de Mostaganem ,21.000 tonnes de matières ferreuses produites par le groupe Tosyali, vers le Canada et ce, additionnellement à un chargement de 33.000 tonnes de fer de construction en direction de Houston et Cleveland, aux USA. M. Ryad Bouledjouidja a révélé également que ce lundi a démarré une opération de chargement de 3000 tonnes de tuyaux, produits par le groupement Tosyali ,à destination de la Belgique.