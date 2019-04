PORT DE MOSTAGANEM : Tentative d’introduction de moteurs d’occasions

Les forces de police des frontières maritimes relevant du port de Mostaganem ont réussi à déjouer une tentative de contrebande concernant des moteurs d’occasions et des pièces détachées d'automobile au niveau du port de Mostaganem, a-t-on appris lundi de sources sécuritaires. En effet, les moteurs en question étaient chargés à bord d'une voiture de marque « Peugeot 806 » portant une plaque d'immatriculation étrangère laquelle a été conduite par une personne de nationalité algérienne, immigrée en France. Le véhicule suspect de provenance du port de Valencia, Espagne, le 9 avril 2019 a été soumis à une inspection minutieuse au cours de laquelle, il a été découvert 03 Moteurs d’occasion de type « HDI », 03 demis moteurs, 04 climatiseurs pour véhicule, 02 compresseurs de climatiseur- 02 pompes à injection-, 04 alternateurs et 03 démarreurs. Ces pièces ont été saisies et remises par la suite aux services des douanes du port, tandis que le propriétaire du véhicule a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem où il a été placé par le juge d’instruction sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté.